كلية ” ابن رشد ” للعلوم الإدارية تعلق على خبر تكريمها

أبها(صدى):

نشرت كلية ابن رشد للعلوم الإدارية، بـ ” أبها ” ، بيانًا توضيحيًا، بشأن الخبر المتداول في وسائل التواصل الاجتماعي، بعنوان ” أمير عسير يكرم كلية ابن رشد بحضور نائبه ” رحمه الله.

وقالت الكلية بأن الخبر المتداول، في وسائل التواصل الاجتماعي، عن تكريم أمير منطقة عسير، لكلية ابن رشد للعلوم الإدارية بأبها، وبحضور نائبه صاحب السمو الملكي الأمير الراحل منصور بن مقرن، منشور في صحيفة الكلية الداخلية الخاصة بالكلية، حيث كان تكريم الكلية في اللقاء الدوري، للمجلس التنسيقي للجمعيات الخيرية بعسير بتاريخ ٢٥/٨/١٤٣٨هـ الموافق 21/5/2017م، برعاية أمير منطقة عسير وسمو نائبه، رحمه الله.

وأشارت الكلية، إلى أن الصحيفة، تصدر كل فصل دراسي، حيث يتم فيها نشر برامج الكلية المقدمة، للمجتمع من برامج أكاديمية ودورات تدريبية، وأنشطتها السابقة، والمنجزات التي تم تحقيقها، وتم إصدار الصحيفة بعد وفاة الأمير ” الراحل ” ، منصور بن مقرن، رحمه الله، كما أبانت أن هناك من أعداء النجاح، من استغل هذا الخبر؛ للإساءة للكلية، والضغط عليها بوسائل التواصل.