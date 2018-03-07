على رأسهم غوارديولا..7 أسماء مرشحة لانقاذ سفينة سان جيرمان من الغرق

ماجد محمد(صدى):

بعد أن غرقت سفينة باريس سان جيرمان في حديقة الأمراء، بدأ النادي الفرنسي في التفكير في بديل لخلافة أوناي إيمري.

وتلقى النادي الفرنسي هزيمة ساحقة على يد الريال، أمس، في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا بهدفين مقابل هدف.

وكشفت مصادر أنه هناك 7 مدربين من الدوري الإنجليزي مرشحين لخلافة أوناي إيمري، الذي بات مهددًا بالرحيل عن النادي الباريسي.

ومن بين المرشحين: بيب غوارديولا، وجوزيه مورينيو، وماوريسيو بوتشيتينو، يورجن كلوب، أنطونيو كونتي، رفائيل بينتيز، أرسين فينغر.