مستشفى المشاري يعلن عن وظائف إدارية شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

أعلن مستشفى المشاري، ومقره، بالعاصمة الرياض، عن حاجته لموظفين إداريين، لافتًا إلى أنه يشترط في المتقدمين الخبرة.

وأوضح المستشفى أن الوظائف الشاغرة هي: أمين مستودع: تشترط في المتقدمين خبرة في المستودعات، والوظائف للسعوديين فقط.

وتابع المستشفى أنه يحتاج أيضًا إلى: كاتب مشتريات: الوظائف للسعوديين فقط، وإتقان اللغة الإنجليزية، كما يشترط في المتقدمين الخبرة.

ودعا مستشفى المشاري الراغبين في التقديم إلى إرسال السير الذاتية مع ذكر المسمى الوظيفي بالعنوان الإلكتروني التالي: [email protected]