الحوثي تزيل متعلقات الرئيس صالح من المتحف الحريب بصنعاء

فهمي محمد(صدى):

أعلنت مصادر يمنية، اليوم الأربعاء، أن مليشيا الحوثي الإيرانية أزالت كل ما يتعلق بالرئيس اليمني الراحل علي عبدالله صالح من المتحف الحربي بميدان التحرير وسط العاصمة صنعاء.

وأكدت المصادر أن الحوثيون استبدلوا متعلقات ” صالح ” بمقتنيات وملابس مؤسس الحركة الحوثية حسين بدر الدين الحوثي ومقتنيات أخرى تعود لقيادات أخرى في الجماعة الحوثية.

وتدل هذه الخطوة من الحوثيين على مدى الإفلاس والانحطاط الأخلاقي والحقد الدفين لهم، وتؤكد على سعيهم لتدمير اليمن وآثارها وتاريخها.