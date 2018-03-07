الأطعمة المقلية والمحفوظة تقودك لسرطان المعدة

متابعات(صدى):

أكد الأطباء أن أورام المعدة ثالث أنواع أورام الجهاز الهضمي انتشارا، حيث تزيد نسب الإصابة بها نتيجة سوء استخدام المسكنات، والتدخين، والأغذية المحفوظة، ومرض ” باريت ” ، وأمراض القرحة المزمنة والأطعمة المقلية.

حيث أن سرطان المعدة يُكتشف من خلال بعض المؤشرات، مثل آلام المعدة والقيء الدموي وفقدان الوزن بشكل غير طبيعي، ناصحة بالبدء بالعلاج الكيماوي قبل الجراحة.

وتصل نسبة الشفاء إلى 40% حتى في حالة انتشار الورم في الكبد أو الرئة، فمن قبل كان انتشار الورم خارج القولون والمستقيم يعتبر حالة ميئوسًا منها، أما الآن ونتيجة التقدم في أساليب الجراحة والعلاج يمكن تحقيق نسب شفاء تتعدى 50% حتى في حالات انتشار الورم.