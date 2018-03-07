364 طلبا إلى المحاكم لاستعادة 850 مليون ريال من الحقوق خلال عام

عادل الحربي(صدى):

بلغ إجمالي عدد طلبات التنفيذ المقدمة إلى محاكم ودوائر التنفيذ المتعلقة بتنفيذ حكم بمبلغ مالي عن عقد عمل، 364 طلباً؛ لاستعادة نحو 850 مليون ريال، خلال العام الهجري الماضي.

وأوضحت منصة ذكاء الأعمال في وزارة العدل، أن منطقة الرياض تصدرت القائمة بـ 84 طلبا لاستعادة ما يقارب الـ 414 مليون ريال، ثم منطقة الحدود الشمالية بـ 80 طلبا ًلاستعادة نحو 4 ملايين ريال.

وأشارت المنصة، إلى أن المنطقة التي تليها هي المنطقة الشرقية بـ 70 طلباً لاستعادة 96 مليون ريال، ثم منطقة مكة المكرمة بـ 50 طلبا لاستعادة 44.5 مليون ريال، وتليها منطقة الجوف بـ 22 طلبا ًلاستعادة 491 ألف ريال.

وجاءت منطقتا المدينة المنورة وعسير في المرتبة السادسة بـ 17 طلباً لكل منهما لاستعادة نحو 285 مليون ريال، ثم منطقة القصيم بـ 16 طلباً لاستعادة نحو 1.9 مليون ريال، ثم مناطق تبوك، حائل، ونجران إجمالي 8 طلبات لاستعادة نحو مليوني ريال.