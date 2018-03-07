أعراض تكشف التهاب الحوض وطرق التعامل معه

متابعات(صدى):

يصيب التهاب الحوض العديد من السيدات حاليًا، ورغم ذلك لا يعرف عنه الكثيرات شيئا، والذي يشمل في كثير من الأحيان التهابات في الأنابيب والرحم وكل الأعضاء التناسلية الخاصة بالسيدة.

ويحدث التهاب الحوض في الأغلب بسبب ميكروب ممكن ينتقل عن طريق الجنس، وأشهرها الكيلاميديا والسيلان، أو عن طريق الدم أيضًا، وعادة ما تكون له علاماته التي تتمثل في:

– حرارة مع آلام أسفل البطن.

– تأخر الحمل بسبب أنه يؤثر على الأنابيب والغشاء البرتوني.

كما أن التشخيص في بعض الأحيان يحتاج منظار بطن إذا تكون خراج، خاصة إن لم يستجب الالتهاب مع المضادات الحيوية التي توصف من جانب الطبيب للعلاج.

أما عن طرق الوقاية فيمكن تجنب كل ذلك من خلال:

– علاج أي التهابات تهاجم الجسم.

– التأكد من استخدام أدوات معقمة في الجراحات.

– عدم القيام بعلاقات خارج إطار الزواج.