مصرع اثنين وإصابة 10 أشخاص في هجوم انتحاري بأفغانستان

كابل(صدى):

كشف مسؤول أفغاني، اليوم الأربعاء، عن وقوع هجوم انتحاري في إقليم ننجرهار شرق البلاد، أدى إلى مقتل شخصين بينهما مسؤول محلى بارز وإصابة 10 آخرين.

وأوضح آية الله خوجياني، المتحدث باسم الحاكم الإقليمي، إن: ” المسؤول البارز بوزارة الحج والشؤون الدينية بالإقليم، عبدالظاهر حقاني، لقي مصرعه جراء الهجوم الذى وقع بمدينة جلال آباد عاصمة الإقليم. ”

وأشار ” خوجياني ” إلى أن الهجوم الذي كان مترجلًا، كان يستهدف مسؤول وزارة الحج والشؤون الدينية بالإقليم، كما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث حتى الآن.