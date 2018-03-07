مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعا

علي القحطاني(صدى):

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 15.56 نقطة ليقفل عند مستوى 7453.17 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.7 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 106 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 78 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 91 شركة ارتفاعاً في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 77 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الصادرات, وبوبا العربية, ومسك, والتعاونية، وصناعة الورق الأكثر ارتفاعاً, أما أسهم شركات ولاء, ومتطورة, وعذيب للاتصالات, وجبل عمر, وبنك الرياض, فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.97% و 2.18% .

فيما كانت أسهم شركات الإنماء، ودار الأركان, وسابك، ومسك، وكيان السعودية هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الإنماء، وسابك، والراجحي، والصادرات، والتعاونية هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضًا 26.73 نقطة ليقفل عند مستوى 3110.22 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 800 ألف ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 68 ألف سهم تقاسمتها 116 صفقة.