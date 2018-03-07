صراخ طفلتها كشف خيانته لها فطلبت الخلع

القاهرة(صدى):

رفعت زوجة مصرية بدعوى خلع ضد زوجها بإحدى محاكم الأسرة بالقاهرة ، لخيانته لها داخل منزلهما .

وقالت الزوجة في تصريحات لصحف محلية ، إنني متزوجة من ابن عمي منذ 5 سنوات ، ورزقنا الله خلال هذه السنوات بطفلتين وكنت أعيش معه بسعادة ولم يتشاجر معي طوال حياتنا سوياً .

وتابعت الزوجة ، لم أتخيل يوماً أنه من الممكن أن يطون بيخونني ، حتى وأنا معه داخل المنزل برفقة طفلتاني .

واستطردت قائلة ،منذ أول زواجنا وكان زوجي كلما أتى أحد له يأمرني أن أدخل الغرفة ولا أخرج منها طوال تواجد الضيف بالمنزل وبالفعل كنت أفعل ذلك وأنا سعيده معتقده أنه يغار غليٍ ، ولكن كان يفعل ذلك ليأخذ راحته بخيانتي .

واضافت ، ذات يوم أخبرها زوجها بالدخول مسرعة لغرفتها فأصيبت بالارتباك، وتركت طفلتها الرضيعة نائمة بالخارج، مشيرة إلى أنها بعد ذلك سمعت صراخ طفلتها الرضيعة وعندما خرجت لتطمئن عليها فوجئت بزوجها مع عشيقته.

واستكملت حديثها : أخذت الطفلتين مسرعة وتركت المنزل وأقمت دعوى خلع ما زالت منظورة أمام القضاء .