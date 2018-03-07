أمير الحدود الشمالية يستقبل مدير الإدارة العامة لشؤون الزراعة بالمنطقة

سعيد العجل(صدى):

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية بمكتب سموه في الإمارة اليوم، مدير عام الإدارة العامة لشؤون الزراعة بالمنطقة المهندس صالح بن عيد النعيم، الذي قدم للسلام على سموه، وإطلاعه على سير العمل.

وناقش سموه العديد من الموضوعات المتعلقة بالشؤون الزراعية في مجالاتها المختلفة ، وبحث أهم العوائق التي تواجه المزارعين وسبل حلها، مؤكدا سموه حاجة المنطقة لتنمية القطاع الزراعي ليكون نشاطا بارزا في اقتصاديات المنطقة لتلبية الحاجات الاستهلاكية، وللمساهمة في تعزيز مقومات المنطقة الاقتصادية وتوفير الفرص الوظيفية والاستثمارية التي تعزز جاذبية المنطقة.

واشار الأمير فيصل بن خالد بن سلطان إلى ما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين من اهتمام كبير للأمن الغذائي والمائي المستدام وذلك سعيا لتحقيق التنمية الشاملة من خلال رؤية المملكة 2030 .

من جانبه أعرب النعيم عن شكره وامتنانه لسمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز على إتاحة الفرصة للقاء بسموه والاستماع لآرائه وتوجيهاته السديدة، مثمناً دعم سموه وتذليل كل ما قد يعترض مهام منسوبي الشئون الزراعية بالمنطقة المناطة بهم.