وصفة قرع العسل والزبادي للتخلص من مشاكل الشعر

نورة الشهري(صدى):

تظل مشاكل الفتيات مع العناية بالبشرة والشعر بحاجة إلى حلول، وتحاول الفتيات أن تنتهج الطرق التقليدية المتعارف عليها متمثلة في استخدام مستحضرات التجميل، لكن النتيجة دائمًا تبوء بالفشل لذلك تنتقل الفتيات إلى علاج مشاكل الشعر تحديدًا من خلال الشعر المستعار الذي يمنحها حل وقتي فقط.

وبالنسبة للحلول غير التقليدية فهي الاعتماد على الوصفات الطبيعية واختيار ما يتناسب مع المشكلة المراد حلها، وذلك لضمان النتيجة الفعالة والميزانية المعقولة، لذلك نقدم لك مجموعة من الوصفات الطبيعية المميزة لحل مشاكل الشعر بشكل بسيط ودون الحاجة إلى استخدام عمليات التجميل.

ومن بين الوصفات الموجودة ” قرع العسل” الذي يحتوى على كثير من الفوائد للشعر، وإليكِ طريقة تحضيره.

أولاً المكونات:

فنجان من قرع العسل

نصف كوب زبادي

ملعقتان من العسل

ثانيًا طريقة تحضير ووضع الماسك:

اسلقي قرع العسل جيدًا ثم قشريه واهرسيه، ثم ضيفي له باقي المكونات وامزجيهم جيدًا حتى تحصلين على خليط متجانس، ثم ضعي الخليط على شعرك المغسول ودلكي به فروه رأسك جيدًا، وارتدى بونيه الاستحمام واتركي الماسك لمدة تتراوح من 15 لـ 20 دقيقة، ثم اغسلي شعرك بالطريقة العادية باستخدام الشامبو، ولا تنسى وضع البلسم لترطيب شعرك.