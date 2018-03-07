” مرور المدينة ” تتفاعل مع مقطع الشباب المتجولين بالخيول بطريق ” سلطانة “
أصدرت الادارة العامة لمرور المدينة، اليوم الأربعاء، بيان توضيحي، حول ما تم تداوله في مقطع الفيديو، الذي يظهر سير مجموعة من الشبان، يمتطون خيولًا بمسيرة وسط الشارع في طريق ” سلطانة ” .
وأوضحت المرور في البيان، الذي نشرته اليوم، عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، أنه تم تكليف الجهات المختصة، بالبحث والتحري؛ لاستدعاء قائدي المركبات، التي قامت بعرقلة حركة السيل، بالإضافة لاستدعاء مالك الاسطبل الخاص بالخيول؛ لإحالتهم، إلى الهيئة المرورية؛ لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.
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