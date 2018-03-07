رقم جديد في سجل بنزيما مع الريال

ماجد محمد(صدى):

سجل مهاجم الريال كريم بنزيما رقما جديدا مع الملكي عبر ملعب حديقة الأمراء في مواجهة سان جيرمان أمس، في دوري ابطال أوروبا والتي انتهت بفوز الريال بهدفين مقابل هدف.

ووصل ” بنزيما ” إلى المباراة رقم 100 له في دوري أبطال أوروبا، بجانب أنه يحظى بأرقام أخرى جيدة، حيث يعد خامس أفضل هداف بدوري الأبطال في التاريخ، برصيد 53 هدفاً.

وخاض اللاعب 19 مباراة مع ليون بدوري الأبطال، سجل خلالها 12 هدفاً، قبل أن يتعاقد مع ريال مدريد في صيف 2009، بينما خاض مع ريال مدريد 81 مباراة بدوري الأبطال، سجل خلالها 41 هدفاً.