نجم الأرجنتين مهدد بعدم المشاركة في المونديال

نواف السالم(صدى):

بات فيرناندو غاغو لاعب وسط منتخب الأرجنتين، ونادي بوكا جونيورز، مهددًا بعدم المشاركة في مونديال روسيا 2018.

وكان اللاعب تعرض لإصابة جديدة في الركبة اليمنى، أبعدته عن الملاعب لعدة أشهر بسبب قطع في الرباط الصليبي، الأمر الذي قد يطيل فترة غيابه عن المباريات.

وغادر اللاعب صاحب الـ31 عام أمس تدريبات بوكا جونيورز، بعد أن هاجمته آلام شديدة، إثر تعرضه لشد في أربطة الركبة التي تم علاجها جراحياً مؤخراً.

يذكر انه عاد إلى فريقه بعد حصوله على إذن بالعودة من الجهاز الطبي لفريقه بعد أن تعافى من إصابته بقطع في الرباط الصليبي الخلفي والجانبي للركبة في 5 أكتوبر.