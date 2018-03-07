بالصور.. لطيفة تتألق بفستان ناعم خلال تكريمها في باريس

أماني الغامدي(صدى):

تألقت النجمة التونسية لطيفة في حفل تكريم على هامش أسبوع الموضة في باريس من دار الأزياء التونسية estheremaryline maison .

حيث كان الفستان عبارة عن جزئيين الجزء العلوي مطرز والجزء الأسفل من التول، كما أنه كان هناك ورد كبير مطرز بالفستان من اللون الأخضر، وعليه حزام من القطيفة على الخصر حتى تظهر نحافتها.

و حصلت لطيفة على تصفيفه شعر ويفي واسع من مصفف الشعر كمال فياض ، أما الماكياج فكان بالألوان النود من صالون Fakher Beauty.

مع العلم أن الفستان قد صمم خصيصًا للفنانة لطيفة، وطرز من التول المطرز بالكامل باليد، من الشوارفسكى والأصداف والأحجار الكريمة.