أمير نجران يعزي آل هتيلة في وفاة ناصر

نجران(صدى):

قدم أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد تعازيه لقبيلة آل هتيلة في وفاة ناصر بن حسين آل هتيلة، داعيا الله بأن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته.

وعبر أبناء الراحل عن شكرهم وتقديرهم لأمير منطقة نجران على موقفه الإنساني الغير مستغرب. ودعو الله أن يحفظ سموه من كل مكروه، وأن يجعل أعماله الانسانية في موازين حسناته.

وتوافد أمس آخر أيام العزاء جموع من الوجهاء والأعيان لمقر العزاء، معبرين عن صادق العزاء والمواساة في وفاة الفقيد.