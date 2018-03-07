الخدمات الطبية تدشن موقعها الجديد

سعيد العجل(صدى):

دشنت الإدارة العامة للخدمات الطبية موقعها الإلكتروني الجديد الذي تضمن نظام إدارة البلاغات ،الموارد البشرية ( ERP) ،التعاملات الإلكترونية ( DMS) ،المعلومات الصحية (HIS) لتسيير العمل الداخلي فضلاً عن نشر أخبار الإدارة .

وحضر التدشين مديرو الإدارات والمعنيون.

وأوضح المشرف على إدارة الحاسب الآلي المهندس/ أنس البابطين أن الموقع يحتوي على نبذة تعريفية عن الإدارة فضلاً عن التقنيات الجديدة لتسريع العمل الإداري المقدم وتأمين وسيلة تواصل تفاعلية الكترونية لكافة منسوبي الإدارة والمستشفيات والعيادات التابعة لها.

من جانبه أوضح مدير عام الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية الدكتور سليمان بن عبدالعزيز السحيمي أن العمل سيختصر الكثير من بيروقراطية والروتين الذي يعتمد على الطابع الورقي فضلاً عن تسريعه والدقة وجودة الأداء واختصاره لتحقيق المصلحة العامة.

ويأتي ذلك مواكباً للخطوات التي تتخذها أجهزة الدولة المختلفة تنفيذاً للتوجيهات الكريمة من القيادة الحكيمة وأنفاذاً للتعليمات من لدن صاحب السمو الملكي وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف ال سعود الذي يولي هذا الجانب حرصاً شديداً .