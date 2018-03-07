اتحاد الكرة يكشف عن آليات زيادة عدد الأندية في الموسم المقبل

طلال الغامدي(صدى):

أعلن اتحاد كرة القدم، اليوم الأربعاء، عن آليات زيادة عدد الأندية في الموسم الكروي المقبل.

ومن المقرر أن تزيد عدد أندية دوري المحترفين إلى 20، بينما تزيد أندية دوري الدرجة الثانية إلى 24.

وذكر الحساب الرسمي للاتحاد أنه تقرر اعتماد آلية زيادة عدد الأندية المرفقة كالتالي:

ووفقًا للآلية، وبعد اختتام دوري الدرجة الثانية تأهل أندية الجبلين، والوشم، والأنصار، والجيل، والعين، والعدالة إلى دوري الأمير محمد بن سلمان، لأندية الدرجة الأولى وأندية التقدم، وأبها، والمزاحمية ستخوض مباريات الملحق مع أصحاب المراكز 14, 15, 16 من دوري الأمير محمد بن سلمان.

وتابع الاتحاد عبر حسابه: ” في حين تخوض أندية البدائع، والثقبة، والدرعية، ووج مباريات الملحق مع ثاني أفضل أربع فرق خارجه من دور الـ16 في بطولة المملكة لأندية الدرجة الثالثة.”.