3 طرق لإنقاص الوزن بدون إتباع رجيم

أماني الغامدي(صدى):

بالرغم من الرغبة الموجودة عند الكثيرين للتخلص من زيادة الوزن، إلا أن الرجيم خطوة ليست بالبسيطة، إذ يفكر معظم الناس في الشعور بالحرمان والحالة النفسية السيئة التي تصاحب أيام الرجيم، ومن هنا يعزفون عن اتخاذ هذه الخطوة، ويبحثون عن طرق أخرى تساعدهم في خسارة الوزن دون الخضوع لنظام غذائي قاسي.

لذلك نقدم لكم مجموعة من الطرق البسيطة التي لا تشترط الالتزام بنظام رجيم، وفى الوقت ذاته تساعد على خسارة الوزن من خلال بعض العادات اليومية التي تحفز الجسم لحرق الدهون والتخلص منها بشكل صحي.

ومن أبرز خطوات خسارة الوزن التي لا ترتبط بالرجيم

أولاً التنفس:

قد يبدو الأمر غريبًا في البداية، لكن التنفس بشكل صحيح يساعد على زيادة الدورة الدموية بالجسم والقدرة على حرق الدهون بشكل سريع، وهذا ما يفعله مرتادون صالات الألعاب الرياضية ” الجيم” من خلال التنفس من المعدة لا من الصدر وضبط الزفير بإيقاع.

ثانيًا درجات حرارة الماء عند الاستحمام:

وسيلة أخرى ذكرها الموقع لإنقاص الوزن من خلال تفتيت الدهون عن طريق تناول درجات حرارة الماء في وقت الاستحمام، والانتقال من الماء الساخن للبارد بشكل سريع في بضع ثوان، مثل قضاء 4 دقائق في أقصى درجة حرارة مرتفعة للماء، ثم الانتقال على الفور إلى درجة حرارة منخفضة لبضع ثوان.

ثالثًا التدليك:

التدليك باستخدام بعض الزيوت العطرية من شأنه تفتيت الدهون في بعض المناطق بالجسم مثل البطن والفخذين والذراعين.