” الحدود الشمالية ” تنفذ حملات تنظيف في الساحات العامة

نايف السالم(صدى):

نفَّذت أمنة الحدود الشمالية، حملات تنظيف في الساحات العامة، متوعدة المخالفين بتعقبهم ومعاقبتهم؛ وذلك منعاً لمظاهر التشوه البصري.

وقالت الأمانة في تغريدة لها بموقع ” تويتر ” : ” نفذت أمانة الحدود الشمالية ممثلة بوكالة الخدمات الإدارة العامة للنظافة حملات تنظيف في الساحات العامة منعًا لمظاهر التشوه البصري وعملاً على توفير الراحة والسلامة للسكان، وستتعقب المخالفين ولن تتهاون في معاقبتهم ” .

وأضافت : ” نفذت أمانة الحدود الشمالية ممثلة بوكالة الخدمات الإدارة العامة للنظافة أعمال إعادة طلاء للحاويات وكذلك إعادة طلاء المرافق العامة (الجسور) وذلك ضمن مبادرة معالجة التشوه البصري والهدف منه تحسين المشهد الحضري ” .