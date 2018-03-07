4 مدربات أجنبيات لتدريب 457 سيدة على صيانة السيارات

حمود العنزي(صدى):

كشفت مصادر عن وجود 4 مدريات أجنبيات لتدريب 457 مواطنة سعودية على صيانة السيارات؛ ضمن دورة التعريف بقيادة وصيانة السيارات التي تقدمها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في دورات برنامج التدريب المجتمعي أتقن المرحلة الثالثة، والذي بدأ الأحد الماضي.

وأوضحت المصادر أن المدربات الأربع من أمريكا وكندا، وبريطانيا وجنوب أفريقيا، وسيتم ذلك في الكليات التقنية العالمية بالرياض وجدة والأحساء والخبر.

وأشارت إلى إنه تستمر الدورات لمدة 4 أسابيع في جميع مدن المملكة، لتسهيل الاشتراك بها، لافتة إلى إنه سيحصل المتدربين على شهادات معتمدة من المؤسسة، موضحة أن رابط التسجيل في الدورات هو: هنا .