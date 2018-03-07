الزوري يسجل أرقام جديدة مع الهلال

ماجد محمد(صدى):

نجح لاعب الهلال عبد الله الزوري، أمس الثلاثاء، في تحقيق رقمين جديدين مع الزعيم في مباراته أمام الريان القطري، التي

انتهت بالتعادل الإيجابي للأزرق.

وسجل الزوري الهدف الأول للهلال في إطار المواجهات الآسيوية، بالإضافة إلى أنه الهدف الأول للهلال منذ النسخة الماضية الذي يتم تسجيله في الشوط الثاني.

يجدر الإشارة إلى أن الزعيم لم يسجل في الشوط الثاني، من ذهاب نهائي النسخة الماضية، أمام أوراوا ريد دايموندز الياباني، وهو ما استمر في مباراة العودة، ومباراتي العين والاستقلال في النسخة الحالية، علاوة على الشوط الأول من مباراة اليوم.

وبهذا الهدف، يكون الزوري قد سجل مع الهلال في 7 نسخ مختلفة من دوري أبطال آسيا.