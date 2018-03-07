السفير قطان يؤكد على تمسك المملكة بالمبادرة العربية لحل أزمات المنطقة

حمود العنزي(صدى):

أعلن مندوب المملكة لدى جامعة الدول العربية وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية السفير أحمد قطان، اليوم الأربعاء، أن المملكة تتسلم رئاسة الدورة الـ149 للجامعة العربية

وأوضح ” قطان ” خلال كلمة المملكة أمام اجتماع وزراء الخارجية العرب، أنه لا سبيل لإنهاء الأزمة السورية إلا من خلال حل سياسي وفق مقررات ” جنيف 1 “.

كما أشار إلى أن دول التحالف العربي تبذل كل الجهود لتحقيق الأمن في اليمن ودعم الشرعية، داعيًا جميع اليمنيين لرفض مليشيا الحوثي الإيرانية وإجبارهم على تسليم سلاحهم للشرعية، مضيفًا أن المملكة قدمت مساعدات إنسانية وتنموية لليمن بـ10 مليارات دولار.

وعن القضية الفلسطينية، أكد ” قطان ” على تمسك المملكة بالمبادرة العربية للسلام لحل القضية الفلسطينية، لافتًا إلى أن التكاتف هو السبيل الوحيد لمجابهة مخاطر المنطقة.