اسكراب الملح للعناية بالجسم من المنزل

أماني الغامدي(صدى):

تعطى المرأة اهتمام كبير للعناية بالبشرة الظاهرة وتحرص على ترطيب وجهها لأنه عنوان جمالها، ذلك على حساب بشرة جسمها الداخلية التي تعانى من مشاكل عديدة لا تقل عن مشاكل الوجه والحبوب، والتي تظهر عليه والالتهابات والأشكال التي تزعج النساء، وفى الغالب تكتفي معظم الفتيات باستخدام الكريمات ومستحضرات التجميل لتعطير الجسم أو تفتيحه، لكن العناية به لا تلقى نفس الاهتمام.

ولاشك أن الوصفات الطبيعية قدمت حلولًا عديدة للفتيات للعناية بالجسم بشكل بسيط ودون الحاجة إلى الذهاب لمراكز التجميل ، وإليك مجموعة من الطرق الطبيعية لتحضير الاسكراب بعناصر موجودة بالمنزل.

مكونات اسكراب الملح:

3 ملاعق كبيرة من الملح الخشن

ملعقة صغيرة من السكر البني

ملعقة صغيرة من السكر الأبيض

ملعقتان كبيرتان من زيت جوز الهند

ثانيًا طريقة تحضير ووضع الاسكراب:

احضري وعاء متوسط الحجم وضعي به المكونات السابقة وامزجيها جيدًا، على بشرة مبللة بشكل بسيط، ثم ضعي الخليط على جسمك واتركيه لمدة تتراوح من 5 لـ 10 دقائق في هذا الوقت دلكي بشرتك بحركات دائرية بسيطة باستخدام أطراف أصابعك، بعدها اغسلي جسمك بالماء الفاتر لتتخلصين من الجلد الميت، وتحصلين على ترطيب طبيعي للبشرة.