تقدم جديد لقوات النظام السوري بالغوطة بغطاء صاروخي مكثف

دمشق(صدى):

أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، تحقيق قوات النظام السوري تقدماً جديداً، تمثل بالسيطرة على مزارع مسرابا الشرقية والجنوبية، والوصول لامتداد البلدة والسيطرة على كامل مزارع بيت سوى والتقدم لمحيط البلدة، في الغوطة الشرقية.

وأضاف المرصد في بيان له، اليوم الأربعاء، أن قوات النظام باتت تسيطر نارياً على أجزاء من مسرابا وبيت سوى، بالتزامن مع تقدم واشتباكات في محيط بلدة جسرين، في حين جاءت عملية التقدم الجديدة هذه بغطاء جوي وصاروخي مكثف من فجر اليوم.

وأشار إلى أنه تم تنفيذ أكثر من 157 ضربة جوية من قبل الطائرات الحربية والمروحية، مع قصف مكثف بعشرات الصواريخ والقذائف المدفعية والصاروخية من قبل قوات النظام.