عرض بقايا طائر البلشون في متحف للحيوانات النافقة بهولندا

أمستردام(صدى):

تم نقل سيقان طائر البلشون ” مالك الحزين ” الذي كان قد تعرض لحريق في غابة من جانب رجل مشرد في هولندا إلى متحف للحيوانات النافقة في مدينة روتردام، والتي تعرضت لنهايات مؤسفة.

وألقى القبض على الرجل وهو روسي الجنسية هذا الأسبوع أثناء وجوده في الغابة بجوار نار مشتعلة، وكانت ساقا البلشون الأزرق، وهو من الأنواع المحمية هي كل ما تبقى من الطائر من أثر الحريق.

وكتب متحف التاريخ الطبيعي على موقعه الإلكتروني أن الشرطة سلمت بقايا الطائر إلى أمين المتحف الذي سافر إلى لاهاى لتأمين نقل بقايا الطائر وضمها إلى قائمة المتحف.

والجدير بالذكر أن طائر ” البلشون ” يعيش في المياه العذبة وله سيقان طويلة ومنقار طويل مدبب وجناحان عريضان وهو من فصيلة البلشونيات.