” جلاكسي نوت 9 ” سيضم قارئ لبصمات الأصابع في الشاشة الكاملة

نورة الشهري(صدى):

شرعت شركة ” سامسونج ” ، العمل على هاتف ” جلاكسي نوت 9 ” ، المقرر إطلاقه خلال الأشهر القليلة المقبلة، وتشير التقارير إلى أن الشركة الكورية الجنوبية، ستضم قارئ بصمات الأصابع، في الشاشة الكاملة، التي تعمل باللمس، بدلًا من وضعه في الخلف، أسفل الكاميرا أو جانبها، مثل ما فعلت في النسخ السابقة، من هواتفها الحديثة.

ويجدر الإشارة، إلى أن الشركة الآن، تقوم بإجراء تجارب مكثفة، على هذا الأمر، الذى لم يظهر سوى في نماذج الهواتف المستقبلية، حتى أن شركة ” أبل ” ، قررت الاستغناء تمامًا، عن قارئ بصمة الإصبع، واستبداله بميزة التعرف على ملامح الوجه، بهاتف آيفون X، وهو ما أوضح أن تلك التقنية، كانت صعب تنفيذها خلال الفترة الماضية.

يُذكر أن هذه الميزة، لها أهمية كبيرة لشركة ” سامسونج ” ، التي أعلنت أنها ستعمل على طرح هاتف ذكى، جديد قابل للطى يحمل اسم ” جلاكسي x ” هذا العام.