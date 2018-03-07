” صحة الطائف ” توضح نتائج فحوصات فتاة ” حقنة الإبرة “

عبدالعزيز القثامي(صدى):

أكدت مصادر أن ” صحة الطائف ” تلقت نتائج الفحوصات الخاصة بالفتاة صاحبة واقعة الحقن بإبرة في أحد المولات من قبل سيدة منتقبة وترتدي قفازات سوداء في يديها؛ حيث أجريت الفحوصات بمجمع الملك فيصل الطبي.

وأوضحت المصادر أن نتائج الفحوصات أثبتت سلامة الفتاة صحيًا، وعدم وجود ما يخيف أو يثير القلق من أمراض معدية وخلافه، وذلك بعد ورود نتائج الفحوصات للشؤون الصحية بالمحافظة عن طريق مركز السموم في مكة المكرمة.

ومن الجدير بالذكر إنه تقوم الجهات الأمنية في الطائف بالبحث والتحقيق في واقعة تعرض طالبة جامعية كانت مع ذويها لحقن بـ ” إبرة ” من قِبل امرأة مجهولة في ظهرها أثناء وجودها داخل أحد المولات الكبرى بالمحافظة ليل أول أمس الإثنين.

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