كبار السن الأكثر عرضة للسرقة والسطو ببلجيكا

بروكسل(صدى):

كشفت الشرطة الفيدرالية البلجيكية، أن كبار السن هم الأكثر عرضة لعمليات السرقة والاحتيال، من قبل اللصوص الذين يتابعون أوضاعهم وظروفهم قبل شن عملياتهم.

حيث سجلت الشرطة المحلية في منطقة شارلروا البلجيكية، ثلاثة عمليات سرقة كانت ضحيتها كبار السن منذ يوم الأحد الماضي.

و وقعت السرقة الأولى في شارع شيت بمونتينيز-سور-سامبر، حيث فتحت ستينية بابها لزوجين ومعهما طفل وطلبا منها مساعدة مالية ثم إذن للدخول إلى الحمام وقبلت الضحية ودخلا الجناة إلى المرحاض كل منهما واغتنموا الفرصة لسرقة هاتف محمول وبعض المال ولم تكتشف الضحية السرقة إلا بعد رحيلهما.

ويوم الاثنين في الثانية عشر ظهرًا، طرق باب مسن شخصين تظاهرا بأنهما عمال الصيانة وادعوا أن سقف بيت الرجل يحتاج إلى إصلاحات عاجلة لكن هذا الأخير لم يصدقهما وصرخ في وجه المحتالين ليفروا هاربين.

وثالث عملية سرقة كانت أكثر عنفًا ووقعت فجر أمس الثلاثاء، في منزل بشارع بريدل في منطقة جوميت حيث اقتحم أربعة رجال ملثمين مسلحين بمسدس منزل زوجين في السبعينيات وقاموا بتكتيف الضحايا وسرقة مجوهراتهم، كما قام اللصوص بالبحث في المنزل وسرقة عدة أشياء ليفروا هاربين في سيارة الزوجين، وقد تم إبلاغ الشرطة المحلية في شارلروا لفتح التحقيق في القضية.