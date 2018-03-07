” جونسون ” يوضح دور ماء زمزم في حياة ” تشرشل “

لندن(صدى):

قال وزير الخارجية البريطاني، بوريس جونسون، أن الزعيم البريطاني ونستون تشرشل، أعجب كثيرًا بماء زمزم عندما قام بشربه، أثناء محادثاته مع الملك عبدالعزيز آل سعود عام 1945.

وأوضح ” جونسون ” أن رئيس الوزراء البريطاني الأسبق أبدى انبهاره بماء زمزم في تلك الزيارة قائلًا: ” هذا أعذب ماء أشربه في حياتي. ”

ومن الجدير بالذكر، أن وزير الخارجية البريطاني أشاد بالحملة التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مؤكدًا أنها تستند إلى الإصلاحات نفسها التي كانت بريطانيا دعت إليها دائمًا، داعيًا العالم بعدم تجاهل الإصلاحات الهامة التي يتوقف عليها مستقبل المملكة.