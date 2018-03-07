” الجهني ” عن الوباء الجديد: مسلسل من شركات الأدوية العالمية

نايف السالم(صدى):

علق محلل الطقس زياد الجهني، اليوم الأربعاء، على الأنباء المنتشرة حول وجود وباء جديد يهدد العالم خلال الفترة المقبلة ويندرج من سلالة ” الإنفلونزا “.

وأكد ” الجهني ” على حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، أن هذا ليس إلا مسلسل جديد من شركات الأدوية العالمية، ليبدأوا في تجاربهم العلمية على الضعفاء بمبالغ لا يتخيلها العقل والكسب من ورائهم.

وقال في تغريدة على حسابه ” مسلسل جديد من شركات الأدوية العالمية!.. يقومون بإحداث طفرة جينية في إحدى الميكروبات ” الانفلونزا كمثال ” وتبدأ تجارب استخراج العلاج وتجربته على الضعفاء بمبالغ لا يتخيلها العقل “.