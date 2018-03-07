فرنسا تجرم ممارسة الجنس لمن هم دون الـ 15 عاما

باريس(صدى):

تعتزم الحكومة الفرنسية، تقديم مشروع قانون إلى البرلمان، ينص على تجريم ممارسة الجنس، مع أشخاص دون 15 عامًا، ما يعني أن السن القانونية للمعاشرة الجنسية، ستصبح 15 عاما إذا اقر القانون.

ويجدر الإشارة، إلى أن هذه المبادرة ظهرت على خلفية قضيتين، مورس فيهما الجنس، مع فتاتين في سن 11 عامًا، وتسببتا في صدمة للمجتمع الفرنسي.

وفي هذا السياق، أوضح مكتب شؤون المرأة الحكومي، في فرنسا أمس، أن اختياره وقع على سن 15 عامًا؛ ليكون الحد الأدني؛ لممارسة الجنس، مشيرًا إلى أنه سُيقدم مشروع قانون، إلى البرلمان؛ لإقراره في وقت لاحق من الشهر الجاري.

وكانت المحاكم الفرنسية، نظرت في قصتين منفصلتين، مارس فيهما رجلان الجنس، مع فتاتين في سن 11 عامًا، وقد أسقطت تهمة الاغتصاب، في الدعوى الأولى؛ لأن الضحية لم تثبت أن المتهم أجبرها على ممارسة الجنس، أو هددها.