شرطة الرياض تكشف تفاصيل واقعة سرقة لصين لصيدلية بالمنطقة

سعيد العجل(صدى):

كشفت منطقة الرياض، اليوم الأربعاء، تفاصيل واقعة إيقاف دورية أمنية لـ ” لصين ” بالقوة الجبرية حاولا سرقة صيدلية في العاصمة.

وكان مستخدموا مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا فيديو أظهر لحظة إيقاف الدورية الأمنية للصين، وتضييق الخناق عليهما.

وفي هذا السياق قالت شرطة الرياض أنه بالإشارة لمقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي لما رصدته كاميرات المراقبة يظهر من خلاله محاصرة فرقة دوريات الأمن لمركبة نوع تويوتا فضية اللون متوقفة بشكل مخالف ومريب أمام محل تجاري في وقت متأخر من الليل حاول قائدها الفرار.

وتابعت: ” على ضوء الجهود الميدانية المبذولة والخطط الأمنية الموضوعة لرصد المواقع المحتملة، قد تمكنت درويات الأمن في وقت مبكر من صباح الأحد الموافق 16/6/1439هـ بعد تحقيق الاشتباه من القبض على (مواطن / في العقد الثالث من العمر) متلبس بجرم السرقة من صيدلية بحي الوادي شمال العاصمة الرياض بقيادته مركبة نوع تويوتا فضية اللون حاول الفرار غير آبه بالعواقب وتم التعامل بقوة وحزم وفق ما يقتضيه الموقف “.

واستكملت: ” عثر بحوزته على مبلغ مالي وأداة الجريمة المستخدمة في كسر الزجاج. جرى إيقافه وإشعار فرع النيابة العامة بمنطقة الرياض لإكمال اللازم حسب الاختصاص وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية “.

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