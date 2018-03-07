بالصور.. افتتاح مشروع نفق تقاطع الأمير محمد بن فهد في الدمام نهاية 2018

نايف السالم(صدى):

أعلنت أمانة المنطقة الشرقية، عن افتتاح مشروع نفق تقاطع الأمير محمد بن فهد مع الخليفة علي بن أبي طالب رضي الله عنه بمدينة الدمام نهاية العام الجاري 2018.

وأشارت وزارة الشؤون البلدية والرقوية عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” أن أمانة الشرقية: ” شكلت فريق عمل لمتابعة جميع المشاريع ” المتأخرة ” وتسريع وتيرة العمل فيها. ”