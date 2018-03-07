اطلاق بنك الدم الإلكتروني بمدينة الملك عبدالله الطبية

حسين العلي (صدى):

قامت مدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة بإطلاق نظام بنك الدم الالكتروني (MAK-SYSTEM) بجهد مشترك وتكاملي لكلاً من إدارة المختبر وبنك الدم، وقسم امراض الدم، وإدارة الأنظمة الطبية في الاداره التنفيذيه لتقنية المعلومات والاتصالات.

وبين المدير التنفيدي لتقنية المعلومات والاتصالات ومدير إدارة التخطيط الاستراتيجي والتطوير المؤسسي المهندس محسن باعبدالله انه نظرا لتطور التقنية وبسبب الأعداد المتزايدة للمتبرعين وماتحمله من حساسية إدارة أعمال بنك الدم وتماشيا مع الرؤية الوطنية بتطبيق الملف الطبي الموحد وللحد من الأخطار الطبية، فقد قامت مدينة الملك عبد الله الطبية بتطبيق نظام بنك الدم الكتروني (MAK-SYSTEM) وهو نظام متكامل (من الوريد إلى الوريد) يعمل بشكل فعّال ويعتمد عليه في إدارة عمل بنك الدم ومرتبط بشكل مباشر مع النظام المعلوماتي الصحي للمدينة الطبية بالإضافة لارتباطه آليا بالعديد من أجهزة التحاليل المخبرية، وكما يعتبر من انظمة بنك الدم الالكترونية التي حصلت على إعتماد من هيئة الغذاء والدواء العالمية.

وأوضح باعبدالله، أن النظام ينقسم إلى شقين متكاملين، يختص الشق الأول بإدارة المتبرعين في بنك الدم، والشق الآخر يختص بإدارة عمليات نقل الدم للمرضى ويستخدم في العمليات بالاضافه الى صلاحية لقسم امراض الدم في مركز الاورام لنقل الدم للمرضى المصابين بسرطان الدم وله صلاحية إستخدام تُمنح لكادر الأطباء والتمريض فقط.

واختتم، أن من مميزات النظام إسهامه بشكل كبير في تسريع العمل وتوفير الدقة العالية في النتائج ومنع الأخطاء، وسيسهّل تحقيقاً لرؤية المدينة الطبية بالحصول على مستويات عالية من الجودة والاعترافات الدولية لقسم المختبر وبنك الدم مثل (AABB, CAP, ISBT).