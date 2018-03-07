قواعد للتعامل باتيكيت عند التقدم لوظيفة جديدة

متابعات(صدى):

يُعتبر الإنطباع الأول عامل مهم فى تقديمك لأى وظيفة جديدة، فمنذ بداية دخولك إلى المكان حتى خروجك منه كل تصرف تقوم به يرسل رسائل عن ذاتك تكشف عن شخصيتك وقدرتك على العمل، وتؤثر على قرار صاحب المكان فى اختيارك كشخص جدير ومؤهل للعمل.

و لذلك يقع الكثير فى أخطاء ناتجة عن قلة خبرتهم فى كيفية التعامل والتجهيز الملائم لمثل هذا اليوم الذى يتوقف عليه قرارات مصيرية، لذلك نقدم لكم مجموعة من النصائح التى تؤهلك لإثبات نفسك وكيفية التعامل مع هذا اليوم.

حيث أن التجهيز والإعداد الجيد لهذا اليوم شىء ضروري جدًا، فيجب معرفة طبيعة المكان والطريقة الملائمة لاختيار الملابس المناسبة، والنصائح كالتالي :

ـ لا بد من معرفة المعلومات اللازمة عن المكان ومذاكرة السيرة الذاتية وفهمها جيدًا، ولا تكتفي بكتابتها فقط حتى تجيد الرد على السؤال المطلوب.

ـ التدريب أمام المرآة أو أمام الأسرة على طريقة تقديم الذات قبل الذهاب.

ـ ارتداء ملابس فورمال مناسبة والبعد عن ارتداء الجينز.

ـ الاعتماد على البساطة والبعد عن البهرجة والمكياج الأوفر وتسريحة الشعر الغريبة، وعدم اللجوء لاستخدام الروائح النفاذة حتى لا تضايق صاحب العمل.

ـ الحفاظ على النظافة الشخصية والبعد عن تناول الأطعمة والمشروبات التى لا تناسب هذا اليوم قبل الذهاب كالقهوة أو السجائر.

ـ الثقة فى النفس والهدوء فى الكلام عامل أساسي، ولا بد من ترك مالا يقل عن ثانيتين قبل التحدث للتمعن فى الردود قبل النطق بها.

ـ لا تجلس إلا بعد إذن صاحب المكان، وأتركه يبادر بالسلام أولًا.

ـ عدم الانحناء فى الجلوس لأن ذلك يعطى رسالة بأن الشخص كسول وغير مؤهل للعمل، والحرص على أن يكون الظهر مفرودًا مع وضع القدمين بالجانب، وعدم تشبيك اليدين لأن ذلك يعطى انطباعا بعدم الثقة والخوف، وإذا كان المتقدمة للوظيفة فتاة فعليها أن تضح حقيبتها بجانب قدم الكرسى وليس على المكتب، والأولاد لا يخرجون أدواتهم والمحفظة على المكتب.

ـ لا تفرط فى استخدام حركاتك واحرص على الابتسامة البشوشة على وجهك.

ـ لا تتكلم إلا بما تجيده، وإن كنت لا تجيد اللغة الإنجليزية فلا تجازف حتى لا تعرض نفسك للإحراج.

ـ لا تتحدث فى الراتب واترك صاحب المكان هو الذى يخبرك فى آخر المقابلة.