الشرطة الأوروبية تنجح في تفكيك شبكة دولية لتهريب الأسلحة

أمستردام(صدى):

نجحت الشرطة الأوروبية ” يوروبول ” ، في تفكيك شبكة دولية؛ لتهريب الأسلحة، تعمل في أربعة بلدان على الأقل.

ويجدر الإشارة، إلى أن هذه الشبكة، كانت تقوم بتداول الأسلحة النارية، في ” النمسا، المانيا، سويسرا، فرنسا ” ، فهذه التحقيقات ليست متعلقة بالإرهاب.

وفي هذا السياق، صرح رودولف ويلت، من شرطة ” روتويل ” فى جنوب المانيا، أنه تم شن حملات أمنية، على ضوء تحقيقات أجريت في تولوز بفرنسا، وأنه تم شن الحملات بشكل متزامن في الدول الأربع، في نوفمبر الماضي؛ ما أسفر عن اعتقال عدد من الأشخاص، ومصادرة كمية كبيرة، من الأسلحة النارية.