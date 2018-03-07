التنمية الاجتماعية بالسيل تقيم برنامج ” الحماية القانونية للجمعيات الخيرية “

عبد العزيز القثامي(صدى):

أقامت لجنة التنمية الاجتماعية بالسيل، مساء الإثنين، برنامج “ الحماية القانونية للجمعيات الخيرية ” والذي يستهدف منسوبي مؤسسات القطاع الثالث بالطائف وقدّم البرنامج المحامي د. فيصل العصيمي .

اشتمل البرنامج الذي حضره 30 متدرب على عرض اللوائح التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية وما تتضمن من انظمة وتشريعات كما تم عرض الصلاحيات الإدارية لمجالس الإدارات للجمعيات الأهلية وتم كذلك استعراض لائحة جمع التبرعات.

وفي نهاية البرنامج كرّم نائب رئيس مجلس الإدارة الشيخ سهيل العتيبي مقدّم البرنامج د. فيصل العصيمي والمشاركين بالبرنامج .