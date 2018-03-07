بالفيديو.. فلة الجزائرية تعلن اعتزالها الفن وهي تبكي

أماني الغامدي(صدى):

دخلت الفنانة فلة الجزائرية في نوبة بكاء خلال حلولها ضيفة في برنامج تلفزيوني مباشر، مُعلنة اعتزالها الغناء نهائياً، بسبب ” التجاهل والتهميش ” من قبل الكثيرين، خاصة في بلدها الجزائر .

وقالت فلة في البرنامج ، أن هذا القرار نهائي لا رجعة فيه، مضيفة وهي تذرف الدموع أنها لن تستطيع بعد الآن الاستمرار في الغناء لأنها لم تأخذ حظها في هذا المجال، وليس هناك ما يشجّعها على الاستمرار والبقاء في الساحة الفنية .

مؤكده انها تعاني من مشاكل صحية خاصة على مستوى العمود الفقري بسبب تقدّمها في السن.

وقدمت الفنانة فلة اعتذارها لمحبيها بسبب قرار الاعتزال المفاجئ، قائلة ” أتأسف جداً من الجمهور الجزائري، لكن اليوم أنا أعتزل فورياً، لا يمكن أن أغنّي مرة أخرى، سامحوني كثيراً، أخذت هذا القرار لأني سأدخل عالم الأعمال ، موضحة أن هناك ألبوماً لها سيصدر قريباً وسيكون الأخير.