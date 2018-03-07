بوفون: نقدم الأفضل في المواقف الأصعب

نواف السالم(صدى):

قال جانلويجي بوفون، حارس يوفينتوس الإيطالي، إن فريقه قادر على التغلب على توتنهام، في مباراة اليوم الأ{بعاء، في إياب الدور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

وأوضح ” بوفون ” أن مباراة اليوم هي تحدي للفريق، قائلًا : ” إنه تحد رائع لأنك تخوضه في ويمبلي، هذا المسرح الكروي التاريخي.. كما أنه تحد لأنه علينا محاولة التأهل بعد النتيجة التي حققناها ذهاباً، ولأننا نواجه فريقاً قوياً.. توتنهام يملك الكثير من المؤهلات الرائعة “.

وتابع: ” يحبون الهجوم، بإمكانهم اللعب باندفاع بدني، وهم جيدون على الصعيد الفني، لكن أسلوبهم يسمح للمنافس بالحصول على بعض الفرص، نحن على موعد مع مباراة ممتعة “.

وأكد الحارس المخضرم: ” عندما نكون في أصعب المواقف نقدم الأفضل دائماً.. هذا هو يوفنتوس “.

وانتهت مباراة الذهاب بالتعادل بهدفين لكلا من الفريقين، مما يجعل مباراة اليوم هي المباراة الحاسمة.