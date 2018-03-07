أهمها القدرة على سداد الأقساط.. 4 أسس أساسية للاقتراض

عادل الحربي(صدى):

أعلنت البنوك السعودية، اليوم الأربعاء، عن أسس الاقتراض المتمثلة في 4 أسس أساسية يجب أخذها في الاعتبار قبل التقدم على القروض.

وأوضحت لجنة الأعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية على حسابها الرسمي على ” تويتر “، أن أسس الاقتراضي تتمثل في التخلص من العادات الاستهلاكية الكمالية والزائدة عن الحاجة، والتوجه لجهات التمويل النظامية.

كما أضافت أن الاقتراض المسئول يكون للضرورة الملحة لمواجهة الالتزامات المالية الطارئة، لافته إلى أنه في حالة الاضطرار لأخذ قرض يجب التأكد من فهم شروط القرض والقدرة على سداد الأقساط في تواريخ استحقاقها.