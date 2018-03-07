بالفيديو.. مسؤول بريطاني يصف زيارة ” سلمان ” لبلده بالحقبة الجديدة

لندن(صدى):

نشر مسؤول بريطاني، مقاطع فيديو مصورة، يتحدث فيها عن زيارة ولي العهد، لبلاده والتي وصفها، بأنها تدشين لحقبة جديدة في العلاقات، وعن التغيير الذي طرأ على المملكة، سواء في مشاريع تحديث البنية التحتية، أو على مستوى ثقافة الأجيال الجديدة.

حيث قام إدوين سموأل، المتحدث باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط، وشمال إفريقيا، بعمل جولات بشوارع المملكة؛ وذلك لسؤال المواطنين، عن رأيهم في بلاده، وذلك قبيل الزيارة الهامة والمرتقبة، لولي العهد، ووزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان إلى لندن.

وصرح ” سموأل ” ، أنه خلال زيارته للرياض، لمس تطورًا كبيرًا واختلافًا، عن زياراته السابقة كمطار الملك خالد والجمارك، وأنه علم أن هذا التطوير شهدته معظم مناطق المملكة.

كما ذكر أن الرياض، أصبحت نموذجًا للمدن الكبرى، في المنطقة من حيث بنيتها التحتية، وشوارعها المتقدمة، وهي تنمو بسرعة غير متوقعة؛ وذلك بفضل الرؤية الجديدة للمملكة 2030، التي أطلقها ولي العهد، وحققت كثيرًا من النتائج.