بعد تكفله بقضية ” الفاروا ” .. الشباب يوجه رسالة لـ ” آل الشيخ “

ماجد محمد(صدى):

قدم نادي الشباب، اليوم الأربعاء، رسالة شكر إلى رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ؛ على خلفية تكفله بقضية المدرب الأرجوياني ” الفاروا “.

وقال ” الشباب ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، إن رئيس مجلس إدار الشباب أحمد العقيل يتقدم بالشكر والتقدير للمستشار تركي آل الشيخ؛ بالنيابة عن أعضاء المجلس ومنسوبي النادي والجماهير؛ نظير ما قدمه من دعم سخي للنادي.

وتكفل ” آل الشيخ ” بدفع كامل مبلغ المدرب الأرجوياني والذي يبلغ 4 مليون و766 ألف ريال سعودي؛ والذي جنب الشباب العقوبة الانضباطية الصادرة من الاتحاد الدولي لكرة القدم بخصم 6 نقاط من النادي.