الفرق في نسبة استهلاك الوقود بين سيارات نفس الفئة

حمود العنزي(صدى):

أوضح المركز السعودي لكفاءة الطاقة ” كفاءة ” ، فرق نسبة استهلاك الوقود بين سيارات نفس الفئة، لافتًا إلى إنه هناك فارقًا كبيرًا في نسبة استهلاك الوقود بين سيارة وأخرى من الفئة نفسها.

وأشار ” كفاءة ” إلى أن المركبات من حيث استهلاك الوقود، تنقسم إلى ستة أنواع وهي: ” ممتاز، جيد جدًا، جيد، متوسط، سيئ، وسيئ جدًا ” ، موصيًا من يقدمون على شراء السيارات، بعقد المقارنات بين المركبات بجميع فئاتها، قبل التفكير الجدي بشراء نوع أو فئة معينة منها.

وأكد المركز أن: ” التجربة العملية على أرض الواقع، أثبتت أن المركبة الفان، يمكنها أن توفر 37% من استهلاك الوقود، مقارنة بسيارة الدفع الرباعي. ”

ولفت ” كفاءة ” إلى أنه: ” إذا استهلكت السيارة الفان وقودًا بقيمة 175 ريالاً شهريًا، فإن سيارة الدفع الرباعي فسوف تستهلك وقودًا بقيمة 278 ريالًا، ما يعني توفير 102 ريال شهريًا لصالح الفان. ”

وأوصى المركز المواطن والمقيم بضرورة التأكد من نسبة استهلاك الوقود الخاصة بكل فئة من المركبات المختلفة، عن طريق بطاقة الطاقة الموجودة على كل مركبة، مشيرًا إلى أهمية اختيار السيارة التي تتناسب مع احتياجات الشخص.