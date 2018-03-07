بالصور.. كيم كارداشيان تتناول عشاءها بدون ملابس

أماني الغامدي(صدى):

أشعلت نجمة تلفزيون الواقع الأمريكية كيم كارداشيان ، مواقع التواصل الاجتماعي عقب نشرها صورة عارية عبر صفحتها الشخصية بانستجرام .

حيث ظهرت في الصورة وهي تتناول العشاء من دون اي ثياب و​عارية .

وكانت قد شاركت كيم جمهورها ومتابعيها أخيراً بصورة واضحة لإبنتها ” شيكاغو ” التي رزقت بها في 15 يناير الماضي من أم بديلة بعد ان نصحها الاطباء من مخاطر صحية إذا حملت مجدداً وأصبح لها 3 أولاد من زوجها كانييه ويست: نورث، سينت وشيكاغو.