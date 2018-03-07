بالصور.. كيم كارداشيان تتناول عشاءها بدون ملابس
أشعلت نجمة تلفزيون الواقع الأمريكية كيم كارداشيان ، مواقع التواصل الاجتماعي عقب نشرها صورة عارية عبر صفحتها الشخصية بانستجرام .
حيث ظهرت في الصورة وهي تتناول العشاء من دون اي ثياب وعارية .
وكانت قد شاركت كيم جمهورها ومتابعيها أخيراً بصورة واضحة لإبنتها ” شيكاغو ” التي رزقت بها في 15 يناير الماضي من أم بديلة بعد ان نصحها الاطباء من مخاطر صحية إذا حملت مجدداً وأصبح لها 3 أولاد من زوجها كانييه ويست: نورث، سينت وشيكاغو.
ابو ياسر.[ عدد التعليقات: 395 ] نشر منذ 1 ساعة
خبر .. .قمة السخافه
وش علينا من قذارة ….الجنس