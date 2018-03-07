جماهير الأهلي المصري تصب غضبها على لاعبيها لرفض التجديد للنادي

نواف السالم(صدى):

شهدت مواجهة الأهلي المصري الأولى في دوري أبطال أفريقيا، في مواجهة مونانا الجابوني، حالة غضب من جماهير القلعة الحمراء.

وصب جماهير الأهلي غضبهم على لاعبي القلعة الحمراء أحمد فتحي، وعبد الله السعيد؛ بسبب تردد كل منهما حول تجديد عقده مع الاهلي.

وكانت الأنباء انتشرت حول رغبة اللاعبين في الحصول على مبالغ مالية كبيرة من أجل تجديد العقد.

وردد الجماهير هتافات ضد اللاعبين: ” أحمد فتحي يمشي، خد عبدالله وامشي ” .

وبالرغم من هذا الهجوم الحاد، إلا أن السعيد وفتحي قدما أداء جيد خلال المباراة التي انتهت بفوز الشياطين الحمر برباعية، سجل من بينهما السعيد هدفين.