إغلاق محال ومصادرة معدات في حملة تفتيشية بالشوقية

عادل الحربي(صدى):

صرَّح رئيس بلدية الشوقية الفرعية بمكة المكرمة، بأنه تم تشكيل فريقاً رقابياً، وتنفيذ حملة تفتيشية على المحلات الواقعة في حارة الزهور ومراكز خدمات السيارات، رصدت خلالها مخالفات عدة.

ونتج عن الحملة، إغلاق عدد من تلك المحلات والمراكز الخاصة بخدمة السيارات ” البناشر والمغاسل ” ؛ لوجود مخالفات تشغيلية وأجهزة ومعدات غير صالحة ولمخالفة النشاط المصرح به.

وأضاف أنه تم مصادرة عدد من المعدات شملت كمبروسرات ومسدسات هواء ومفكات ومكنسة كهربائية وأجهزة رفع السيارات وغيرها، مؤكداً هروب العمال من الموقع.