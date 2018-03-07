موقع يوتيوب يعتذر عن حذف فيديوهات من الموقع بالخطأ

نورة الشهري(صدى):

اعتذرت شركة يوتيوب عن قيام بعض الموظفين العاملين فيها بحذف العديم من الفيديوهات الهامة على الموقع بالخطأ؛ الأمر الذي أثار غضب المستخدمين.

وفي السياق نفسه، من بين المواد المحذوفة فيديو يتعلق بحادث إطلاق النار في باركلاند، فلوريدا، بينما تعهدت الشركة بإعادة المواد التي تم حذفها.

وجدير بالذكر، إنه لا توجد بيانات مفصلة حول عدد الفيديوهات التي تمت إزالتها من الموقع خلال الأيام الماضية، كما اتهم بعض الأشخاص وأصحاب القنوات شركة ” جوجل ” المالكة لموقع ” يوتيوب ” بمحاولة فرض رقابة على المحتوى، ولذلك تقوم بحذف المواد.