بالصور.. مواصفات هاتف ” G7 Neo ” الشبيه لآي فون أكس

نورة الشهري(صدى):

لم يحظى هاتف ” آي فون إكس ” ، برضاء أغلب مستخدمي ” أبل ” ؛ وذلك بسب الشق الأسود العلوي الموجود به؛ إلا أنه ومع ذلك، انصاعت عدد من الشركات وراء جديد ” أبل ” ، رافعين شعار ” Android Oreo Notch Display ” ، مثل ” أسوس، فيفو، تشاومي، أوبو، أسوس، إل جي ” .

ويجدر الإشارة، إلى أن هاتف ” إل جي ” ” Judy ” ، أو ” G7 Neo ” الجديد، المتوقع صدوره، خلال العام الجاري، أفضل شبيه لآي فون إكس، من حيث التصميم وفتحة الشق العلوية Notch، إلا أنها أصغر قليلاً من تلك الموجودة في آي فون إكس، لذا سنستعرض بعض مواصفات هاتف ” G7 Neo ” المتوقع أن يأتي بها:

– شاشة عرض قياس 6 بوصات من نوع “أوليد” بدقة 3120×1440 بكسل.

– معالج كوالكوم سناب دراغون 845.

– ذاكرة عشوائية سعتها 6 غيغابايت وسعة تخزين داخلية 128 غيغابايت.

– ذاكرة عشوائية سعتها 6 غيغابايت وسعة تخزين داخلية 128 غيغابايت.

– كاميرا أمامية بدقة 8 ميغابكسل.

– بطارية سعتها 3000 ميللي أمبير.

– ماسح لبصمة الإصبع.

– لم يُعرف بعد أي نسخة من ” اندرويد ” سيأتي بها.

– شاشة عرض قياس 6 بوصات من نوع “أوليد” بدقة 3120×1440 بكسل.

– معالج كوالكوم سناب دراغون 845.

– ذاكرة عشوائية سعتها 6 غيغابايت وسعة تخزين داخلية 128 غيغابايت.

يُذكر أن الشركة، لم تؤكد بعد، موعد صدور الهاتف وأسعاره المتوقعة، إلا أنه تم تسريب صور الهاتف المتوقعة عبر ” تويتر ” .